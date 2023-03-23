Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi'nde bir eve kargoyla uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Adrese giden polis, S.Ü. isimli kadının kuryeden kargoyu teslim aldğını belirledi. Terlikte inceleme yapan polis tabanına sıkıştırılmış ve yapıştırılmış 30 gram kokain ele geçirdi. Kadının evinde yapılan aramada bir miktar daha kokain ve sentetik uyuşturucu hap bulundu. S.Ü. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kargoyla gelen terlikten kokain çıktı! | Video