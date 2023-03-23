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Giriş Tarihi: 23.3.2023 11:27 Son Güncelleme: 23.3.2023 11:44

Kargoyla gelen terlikten kokain çıktı

Konya'da kargoyla adrese gönderilen terliğinden tabanından 30 gram kokain ele geçirildi. Evde yapılan aramada bir miktar kokain ve uyuşturucu hap ele geçirilirken ev sahibi kadın S.Ü. gözaltına alındı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kargoyla gelen terlikten kokain çıktı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi'nde bir eve kargoyla uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Adrese giden polis, S.Ü. isimli kadının kuryeden kargoyu teslim aldğını belirledi. Terlikte inceleme yapan polis tabanına sıkıştırılmış ve yapıştırılmış 30 gram kokain ele geçirdi. Kadının evinde yapılan aramada bir miktar daha kokain ve sentetik uyuşturucu hap bulundu. S.Ü. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kargoyla gelen terlikten kokain çıktı! | Video

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Kargoyla gelen terlikten kokain çıktı
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