Karısını öldüren cani kaynanasını suçladı! İrem Evren cinayetinde yeni detaylar!

Kan donduran olay, 7 Haziran'da kırsal Aşağışamlı Mahallesi'nde meydana geldi. 1 yıllık evli Ferhat ile İrem Evren arasında, iddiaya göre, ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ferhat Evren, tabancayla eşini öldürüp kaçtı. Jandarma ekipleri de cinayetle ilgili çalışma başlattı. İncelemede, İrem Evren'in annesi Hanım G.'nin, damadına, kızının başkalarıyla birlikte olduğuna dair gönderdiği sesli mesajlar tespit edildi. Evren çiftinin, 1 aylık bebeği H.E. ise Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce korumaya alındı.