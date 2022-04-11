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Giriş Tarihi: 11.4.2022 19:58 Son Güncelleme: 11.4.2022 20:27

Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yandı, 12 yaşındaki engelli çocuk öldü

DHA
Kastamonu’da 2 katlı ahşap ev yandı, 12 yaşındaki engelli çocuk öldü

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında zihinsel ve bedensel engelli Mehmet Can (12) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Şenpazar ilçesine bağlı Dördül köyünde meydana geldi. Osman Can'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Can ailesinin tarlada çalıştığı sırada alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında evde tek başına bulunan zihinsel ve bedensel engelli Mehmet Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evlerinin yandığı öğrenince tarladan koşarak gelen Can ailesinin fertleri, Mehmet Can'ın hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi.

Kastamonu’da çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video

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Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yandı, 12 yaşındaki engelli çocuk öldü
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