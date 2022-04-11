Video Haber Kastamonu’da çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video
Kastamonu’da çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video

Kastamonu’da çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video

11.04.2022 | 20:10

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Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde bir evde çıkan yangında 12 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti.

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