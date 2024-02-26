Kayınpederini satırla kesti

Niğde'de yaşayan ve eşinden ayrılma aşamasında olduğu öğrenilen Nazım Meşe, Konya'nın Ereğli ilçesindeki kayınpederi Cuma Han'ın yanına geldi. Kayınpederinin evinde birlikte alkol alan Nazım Meşe, saat 22.30 sıralarında gürültü ihbarı üzerine polis ekiplerince karakola götürüldü. Sabah 06.30'a kadar karakolda tutulan Meşe, daha sonra salıverildi. Eve giden Nazım Meşe, çok geçmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Meşe, 'Kayınpederim kanlar içerisinde yatıyor' diyerek yardım istedi. İhbar üzerine gelen ekipler satırla sırt ve boyun kısmında kesikler olan Cuma Han'ın öldüğünü belirledi. Damat gözaltına alınırken odanın duvarında ise 'Aşkım' yazıldığı öğrenildi.