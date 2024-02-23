Kayıp şahıs dövülerek öldürülmüş

stanbul Çatalca'da yaklaşık 1 yıl önce ortadan kaybolan Mehmet Berberoğlu'nun dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Bir ihbarı değerlendiren polis, Berberoğlu'nun ortadan kaybolmadan önce Kerim Ç, eşi Mediha Ç, Murat A., annesi Nermin A. ve sevgilisi Gizem Ç. ile aynı evde olduğunu belirledi. İddialara göre evde içki masasına oturan Berberoğlu'nun alkolün etkisiyle Mediha Ç. ve Gizem Ç'ye sarkıntılık etmesi sonucu kavga çıktı.İkisi de sağır ve dilsiz olan Kerim Ç. ile arkadaşı Murat A.'nın feci şekilde darp ettiği Mehmet Berberoğlu hayatını kaybetti. Berberoğlu'nun cesedi ise plastik torba içine konularak Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki ıslah edilmiş bir derenin menfezine bırakıldı. Polis olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldıktan sonra Berberoğlu'nun cansız bedenine de ulaştı. Kerim Ç. ve Murat A. tutuklandı.