Kayıp şehitlik 108 yıl sonra bul

Dünyanın en kanlı savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşları'nın üzerinden 108 yıl geçmesine rağmen savaşa ait izler, gün yüzüne çıkıyor. Dr. Barış Borlat ve Askeri Tarih Uzmanı Ömer Arslan, yüksek lisans tezi çalışmaları sırasında 1000 arşiv belge inceledi. Çalışmalar sonucunda bugüne kadar kayıp olan, Çanakkale Savaşları'nın en kritik öneme sahip bölgelerinden Conkbayırı'nda süngü hücumu sırasında şehit olan askerlerin kayıp şehitliği bulundu. Dr. Borlat, "Bu tespit ettiğimiz yerde birçok şehidimize ait kafatası, kemik parçaları, mezarlık formunda taş yığınları ve şahideler gördük" dedi. DHA