Kayseri’de mahallelinin ağaç isyanı! Sulama kooperatifi bin ağacı kesti

Develi İlçesi Şıhlı Mahallesinde bulunan DSİ'nin sulama göletinin etrafına 29 yıl önce dikilen kavak ve söğüt ağaçları Şıhlı Sulama Kooperatifi tarafından 490 bin liraya ihale ederek kestirildi. İlçenin kırsal mahalleleri olan Şıhlı, Kale, Havadan ve Yeniköy sakinlerinin mesire alanı olarak kullandığı göletteki ağaçların kesilmesi tepkileri de beraberinde getirdi. 4 mahalle muhtarı ve vatandaşlar ağaçların kesilmesine tepki göstererek ortak ses yükseltti.

"4 MAHALLENİN NEFES ALDIĞI TEK YERDİ"

DSİ'nin Şıhlı Sulama Göleti'nin 4 ayrı kırsal mahallenin piknik yaparak nefes alabileceği tek yer olduğunu belirten Şıhlı Mahalle Muhtarı Demirel Yıldırım SABAH'a yaptığı açıklamda; "Buradaki ağaçlar 29 yıl önce dikildi. Şıhlı Kooperatifinin süresinin bitecek ve bu gölet Develi Sulama Kooperatifi'ne geçecekti. DSİ'den sadece kurumuş ağaçlar ile boruların geçeceği yerdeki ağaçların kesimi için onay çıktı. Ancak Şıhlı Sulama Kooperatifi yangından mal kaçırır gibi bu ağaçların hepsini birden kestirdi. Eskiden mahallemiz belediyelikti şimdi mahalle olduk. Belediye elimizden gitti bunlarda gider diye bunları da kesip biz yiyelim dediler. İnsanlar son bahar aylarında buraya akın edip fotoğraf çektiriyordu. Sonbaharda buranın muazzam bir görüntüsü oluyordu. Biz bu ağaçları katledenlerle ilgili suç duyurusunda bulunduk. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz" diye konuştu.

KESİLEN AĞAÇLARIN PARASIYLA MESİRE ALANI YAPTIRACAĞIZ

Muhtarlar ve vatandaşların açıklama yaptığı sırada sulama göletine gelen Şıhlı Sulama Kooperatifi Başkanı Vahap Yılmaz ise vatandaşların mesire alanı kullandıkları yere kesilen ağaçların parasıyla mesire alanı yapacaklarını belirterek; " Ben emekli öğretmenim. Buranın bütün kavakları kuruydu. Buranın işletmesi kooperatifimize ait. 2019 yılında DSİ'ye dilekçe yazdım. Bu kavakların ihaleyle satılması için izin istedim. Tüccarlar bize tüm kavakları alabilmeleri halinde kavakları alacaklarını söylediler. Bu kavakların parasıyla mesire alanı yapacağız. Burayı yeşillendireceğiz" dedi.

BAŞKAN AKLIMIZLA ALAY EDİYOR

Şıhlı Sulama Kooperatifi Başkanı Vahap Yılmaz'ın vatandaşların piknik alanı olarak kullandığı gölet arazisinden kesilen ağaçların parasıyla aynı yere yeniden ağaç dikip yeşillendireceğini söylemesine tepki gösteren muhtar Demirel Yıldırım; "Yeşili katledip tekrar burayı ağaçlandıracağını söylüyor. 6 insan bedeni büyüklüğündeki 29 yıllık ağaçları kesti. Şimdide çıkmış burayı mesire alanı yapacağız diyor. Böyle bir mantık olamaz. Başkan aklımızla alay ediyor. Hazır ağaçların olduğu bir yere mesire alanı yapmak varken ağaçları kesip tekrar ağaç dikmek hangi akla sığar. Yeşil alan yapmak için yeşili katlediyor" diye konuştu.

DSİ KURU VE GELİŞMEMİŞ AĞAÇLARIN KESİMİNE ONAY VERMİŞ

Kavak ağaçlarının kesilmesiyle ilgili Şıhlı Sulama Kooperatifi'nin 11 Nisan 2019 yılında DSİ Kayseri 12. Bölge müdürlüğü'ne gölet havzasında bulunan kurumuş ve gelişimini tamamlamamış ağaçların kesimi için izin dilekçesi verdiği ortaya çıktı. DSİ'nin de kurumuş ve gelimini tamamlamayan ağaçlar ile makinalı çalışma yapılacak vana odası ve sulama kanalı etrafındaki ağaçların kesilmesi yönünde kooperatife izin verdi. Muhtar Demirel Yıldırım ise, kurumuş ağaçlarla birlikte 29 yıllık, 6 insan vücudu kalınlığındaki ağaçlarında bulunduğu bin ağacın kesilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu.