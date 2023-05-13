Kayseri’de mahallelinin ağaç isyanı! Sulama kooperatifi bin ağacı kesti | Video

Kayseri’nin Develi İlçesi’ne bağlı kırsal Şıhlı Mahallesinde DSİ’ye ait olan sulama göletinin etrafından bulunan bin kavak ve söğüt ağacı sulama kooperatifi tarafından kesildi. 29 yıllık ağaçlardın kesilmesine tepki gösteren 4 mahallenin muhtarı ve vatandaşlar duruma isyan etti.