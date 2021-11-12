Kayseri’de sağlık çalışanına saldırı! İstediği ilacı yazmayınca darbetti

VALİ GÜNAYDIN'DAN AÇIKLAMA: ADLİ İŞLEMLER DERHAL BAŞLATILMIŞTIR

Öte yandan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Twitter hesabından olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün Hacı Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktorumuz Celal Naci Gökçınar'a yapılan çirkin saldırı ile ilgili adli işlemler derhal başlatılmıştır. Doktorumuz ve sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.