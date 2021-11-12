Kayseri'de sağlık çalışanına saldırı! İstediği ilacı yazmayınca darbetti

Kayseri'de meydana gelen olayda, H.Ö., kendisine istediği ilacı yazmayan aile hekimini darbetti. Maruz kaldığı saldırı sonrası vücudundan morluklar oluşan sağlık çalışanı saldırgan H.Ö.'den şikayetçi oldu. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Görevli doktorumuz Celal Naci Gökçınar'a yapılan çirkin saldırı ile ilgili adli işlemler derhal başlatılmıştır." dedi.