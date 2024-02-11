Alkollü sürücü 3 genci ezdi

Bursa'da önceki gece İstanbul Yolu Caddesi üzerinde otomobillerinin lastiği patlayan 3 genç, emniyet şeridine park ederek, uyarı için reflektörü koydu. Ardından da lastiği değiştirmek istedi. Ancak bu sırada hızla gelen İbrahim Ü.'nün kullandığı otomobil, 3 gence ve lastiği patlayan otomobile çarptı. Gençlerden Emir Faruk Ağa (25) yaşamını yitirirken, Serhat Kaplan ile Sinan Atahan yaralandı. Ağa'nın kaza olmaması için, cep telefonunun ışığı ile gelen araçları uyarmaya çalıştığı belirtildi. Gözaltına alınan İbrahim Ü.'nün 2.00 promil alkollü olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen İbrahim Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan yurt genelinde meydana gelen diğer kazalarda da 8 kişi hayatını kaybetti:Ordu'nun Aybastı ilçesinde Zehra Kuru'nun kullandığı otomobille Emre Yağız'ın kullandığı otomobil çarpıştı. Sürücüler kazadan yaralı kurtulurken, Fatma Yağız (61) ve Zeynel Yağız (71) hayatını kaybetti. Yağız çiftinin, oğullarının kullandığı otomobille, Fatsa'daki çocuklarını görmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.Ankara'nın Bala ilçesinde ise yakınlarının cenazesinden dönenleri taşıyan otomobil, bir TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobildeki Zülbiye Güler (70) ve Meryem Güler (14) öldü, 4 kişi de yaralandı.Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen kazada, Y.E.K. yönetimindeki otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak otobüs durağına daldı. R.Ş. (49) ölürken, E.D. yaralandı.Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü A.K. yaralanırken, arkasında bulunan Erdoğan Demir (25) öldü.Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde takla atan otomobilin 22 yaşındaki sürücüsü V.E.A. hayatını kaybetti.Kayseri'nin Develi ilçesinde de S.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç, bir kamyon ve bir otomobille çarpıştı. Hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan S.Ş. kurtarılamadı.