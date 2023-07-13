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Giriş Tarihi: 14.7.2023

Kazalarda ilk neden aşırı hız

İLKER TURAK İLKER TURAK
Kazalarda ilk neden aşırı hız
Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatilinde 6 bin 903 kaza meydana geldi. Aşırı hız, uykusuzluk ve şerit ihlali 110 kişinin canına mal oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 24 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yaşanan trafik kazalarına dair bilançoyu açıkladı. Buna göre tatil boyunca 6 bin 903 kaza meydana geldi. Kazaların yüzde 37.3'ü aşırı hız, yüzde 14.5'i geçiş önceliğine uymamak ve yüzde 12.4'ü şerit ihlali nedeniyle yaşandı. Kazalarda 110 kişi öldü, 12 bin 393 kişi yaralandı.

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Kazalarda ilk neden aşırı hız
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