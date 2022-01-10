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Giriş Tarihi: 10.1.2022 11:39 Son Güncelleme: 10.1.2022 12:00

Kazaya giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 4 ölü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Kazaya giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 4 ölü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen kazaya müdahale etmek üzere yola çıkan itfaiye ekipleri kaza yaptı. Kazada 4 itfaiye eri hayatını kaybetti.

Bursa'da meydana gelen trafik kazası olayına müdahaleye giden İtfaiye ekibi yoldan çıkarak şarampole uçtu. Yaşanan kazada 3 itfaiye olay yerinde hayatını kaybederken biri ise ağır yaralandı.

Orhaneli ilçesine bağlı Nalınlar Mahallesinde bulunan orman deposu yakınlarında maddi hasarlı ve yaralanmalı bir kaza meydana geldi. Kaza ile ilgili ihbar alan itfaiye kurtarma ekipleri ise hemen olay yerine hareket etti. Yağışlı yol nedeniyle kontrolden çıkan itfaiye aracı gitmek istediği kaza yerine 1 kilometre kala taklalar atarak şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulan ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede 3 itfaiye erinin hayatını kaybettiği 1 itfaiye erinin ise ağır yaralandığı tespit edildi.

Yaralı itfaiyecinin ise de ambulansla hastaneye sevk edilirken yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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Kazaya giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 4 ölü
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