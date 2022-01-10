Kazaya giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 4 ölü

Bursa'da meydana gelen trafik kazası olayına müdahaleye giden İtfaiye ekibi yoldan çıkarak şarampole uçtu. Yaşanan kazada 3 itfaiye olay yerinde hayatını kaybederken biri ise ağır yaralandı.

Orhaneli ilçesine bağlı Nalınlar Mahallesinde bulunan orman deposu yakınlarında maddi hasarlı ve yaralanmalı bir kaza meydana geldi. Kaza ile ilgili ihbar alan itfaiye kurtarma ekipleri ise hemen olay yerine hareket etti. Yağışlı yol nedeniyle kontrolden çıkan itfaiye aracı gitmek istediği kaza yerine 1 kilometre kala taklalar atarak şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulan ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede 3 itfaiye erinin hayatını kaybettiği 1 itfaiye erinin ise ağır yaralandığı tespit edildi.

Yaralı itfaiyecinin ise de ambulansla hastaneye sevk edilirken yaşamını yitirdiği öğrenildi.