Kentsel dönüşümde dev bir adım daha: 688 daire ve 57 iş yeri hak sahiplerine verildi

VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in ifadeleri şu şekilde: Bugün hamdolsun verdiğimiz sözü tuttuk. Sayın bakanımıza teşekkür ediyoruz. Sayın bakanımız sayın valimiz hep sahadaydı, değerli komşularımızla beraberdi. 688 konut 57 iş yerini tamamlamış olduk. Yahya Kemal Mahallesi sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun. Kentsel dönüşüm yaparken tek gayemiz insanların güvenli ve huzurlu binalarda yaşamasıydı.

NİTELİKLE KONUTLAR ÜRETİYORUZ

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, " 688 konut ve 57 dükkanın yapımını 2 yıl gibi kısa sürede tamamlayarak verdiğimiz sözü yerine getirmenin heyecan ve mutluluğu içindeyiz. İstanbul'da son yıllarda tarihin en büyük dönüşümün gerçekleştiren projeler hayata geçiriyoruz. Dönüşümü ülke konut stoğunun yenilenmesi noktasında geliştirdiğimiz projelerle nitelikli konutlar üretiyoruz. İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte başlatılan projelerle yeni konut alanları kazandırılmaktadır. 185 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Kağıthane'deki daireler 2artı bir ve 3 artı bir şeklinde yapıldı."