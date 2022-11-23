Kentsel dönüşümde dev bir adım daha: 688 daire ve 57 iş yeri hak sahiplerine verildi

Kağıthane Belediyesi, Yahya Kemal Mahallesi'nde tamamladığı 688 daire ve 57 iş yerini kapsayan kentsel dönüşümü tamamlayarak, noter huzurunda yapılan çekilişle hak sahiplerine mülkleri teslim etti.
DÜZCE'DE KONUTLARIN YÜZDE 75'İ YENİLENDİ
Kurum'un konuşmalarından satır başları: "Düzce'de 5.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem vesilesiyle hepimiz sarsıldık, etkilendik. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Depremden hemen sonra Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili bakanlarımız deprem bölgesine giderek vatandaşlarımızın yanında yer aldılar. 37 ekibimiz hasar tespit çalışmasına başladı. Hasar tespitleri tamamlanıncaya kadar vatandaşlarımızın güvenliği için evlerine girmemeleri içi önemle rica ediyoruz.
Yaralı kardeşlerimize Allah'tan şifa diliyoruz. 99 Düzce depreminden sonra başlatılan kapsamlı dönüşüm çalışmalarının olumlu sonuçlarını net şekilde görüyoruz. Düzce'deki binalarımızın yüzde 75'ini yeniledik. Görüyoruz ki Düzce depreminde hiçbir vatandaşımız hayatını kaybetmedi. Ağır hasarlı binalarımız varsa, Düzce'mizde gereken icraatları en hızlı şekilde başlatacağız. Düzce'de hiçbir binamız yıkılmadı. Şehirlerimizi kararlılıkla depreme hazırlamaya devam edeceğiz. Rabbim ülkemizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin. Ülkemizin 81 ilinde yürüttüğümüz projeler var. Riskli yapıları dönüştürüyor, şehirlerimiz adeta yeniden imar ediyoruz. En süratli şekilde İstanbul geliyor. Bu şehrimizin birçok noktasında kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Projemizi bugün nihayet erdirdik, mahallemizi örnek olacak şekilde şehircilik eserine kavuşturduk. Ödemeler Haziran 2023'te başlayacak. 15 yıl vadeyle aidat öder gibi varsa ödemelerini gerçekleştirecekler. İstanbul'u depreme karşı güçlü ve dirençli kılacağız. Biz sizlere hizmet etmek için emin olun gece gündüz çalışıyoruz. 695 bin konutun İstanbul'da dönüşümünü gerçekleştirdik
VATANDAŞIN TAVRI KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRIYOR
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kağıthane İlçemiz Yahya Kemal mahallemizin tarihi günü. Sizlerle bu riskli alanda yapılan istişareler ve sizin desteğinizle alınan karar çok önemli. Kentsel dönüşümle ilgili riskli alanlarda hemşehrilerimizin duruşu, kentsel dönüşümü hızlı hale getiriyor. Bütün hemşehrilerimize güçlü desteklerinden ve sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Kentsel dönüşümü bir güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Devletimize, hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Tedbir ve riski sıfırlamak için akılla, ilimin ışığında, istişareyle başta kentsel dönüşüm olmak üzere bütün tedbirlerimizi almalı.
VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in ifadeleri şu şekilde: Bugün hamdolsun verdiğimiz sözü tuttuk. Sayın bakanımıza teşekkür ediyoruz. Sayın bakanımız sayın valimiz hep sahadaydı, değerli komşularımızla beraberdi. 688 konut 57 iş yerini tamamlamış olduk. Yahya Kemal Mahallesi sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun. Kentsel dönüşüm yaparken tek gayemiz insanların güvenli ve huzurlu binalarda yaşamasıydı.
NİTELİKLE KONUTLAR ÜRETİYORUZ
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, " 688 konut ve 57 dükkanın yapımını 2 yıl gibi kısa sürede tamamlayarak verdiğimiz sözü yerine getirmenin heyecan ve mutluluğu içindeyiz. İstanbul'da son yıllarda tarihin en büyük dönüşümün gerçekleştiren projeler hayata geçiriyoruz. Dönüşümü ülke konut stoğunun yenilenmesi noktasında geliştirdiğimiz projelerle nitelikli konutlar üretiyoruz. İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte başlatılan projelerle yeni konut alanları kazandırılmaktadır. 185 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Kağıthane'deki daireler 2artı bir ve 3 artı bir şeklinde yapıldı."
VATANDAŞLARIMIZ İÇİN PROJELER ÜRETİYORUZ
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin konuşmalarından satır başları. "Son 30 gün içinde 3. Projemizin açılışını yapıyoruz. Hükümetimiz, bakanlıklarımız belediyelerimiz vatandaşın beklentilerini gerçekleştirmek için proje üretiyor. Cumhurbaşkanımızın sürekli bize ifade ettiği gibi vatandaşlarımızın gönlünü kazanmak konusunda en üst çaba anlayışı içerisindeyiz. Bu hizmetlerin devamını temenni ederken, hak sahibi kardeşlerimizin evlerinde hayırlı bir şekilde oturmasını niyaz ediyorum"