Kıraathane saldırısında 4 kişi tutuklandı... Şüphelilerin evlerinden Kalaşnikoflar çıktı

HEDEF ŞAŞTI İDDİASI

Öte yandan saldırganların hedefinde bir başkasının olduğu, Rıdvan Özyer'i telefonla arayarak hedef şahsın nerede olduğunu sordukları ancak Özyer'in bilemediği için söyleyemediği, bu sebeple de kurşunların hedefi olduğu iddia edildi. Hayatın kaybeden Rıdvan Özyer'in olay ertesi günü kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildiği öğrenildi. Rıdvan Özyer'in emniyette çeşitli suçlardan yaklaşık 30 adet kaydı olduğu ortaya çıktı.