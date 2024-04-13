Video Yaşam Kıraathane saldırısında 4 kişi tutuklandı! Şüphelilerin evlerinden Kalaşnikoflar çıktı | Video
Kıraathane saldırısında 4 kişi tutuklandı! Şüphelilerin evlerinden Kalaşnikoflar çıktı | Video

Kıraathane saldırısında 4 kişi tutuklandı! Şüphelilerin evlerinden Kalaşnikoflar çıktı | Video

13.04.2024 | 10:59

İstanbul Şişli’de bir kıraathanenin önünde duran 30 yaşındaki gence, seyir halindeki cipten silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı kameralara anbean yansırken, ağır şekilde yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin çeşitli suçlardan yaklaşık 30 adet kaydı olduğu, saldırganlara asıl hedefin yerini söylemediği için öldürüldüğü iddia edilmişti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk olan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, evlerinde yapılan aramalarda 2 Kalaşnikof, 3 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

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Olay, 1 Nisan günü saat 21.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde sokak üzerinde bulunan bir kıraathaneye gelen Rıdvan Özyer (30), burada vakit geçirmeye başladı. Bir süre sonra kapıya çıkan Özyer, kaldırımda durduğu esnada seyir halince olan bir cipten ateş açıldı. Kurşun yağmuruna tutulan genç, vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır şekilde yaralandı. Saldırı anı güvenlik kameralarına anbean yansırken kıraathanenin içerisindekiler ise panikle dışarıya çıktı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ağır yaralı Rıdvan Özyer, ambulansla Çağlayan'daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

HEDEF ŞAŞTI İDDİASI

Öte yandan saldırganların hedefinde bir başkasının olduğu, Rıdvan Özyer'i telefonla arayarak hedef şahsın nerede olduğunu sordukları ancak Özyer'in bilemediği için söyleyemediği, bu sebeple de kurşunların hedefi olduğu iddia edildi. Hayatın kaybeden Rıdvan Özyer'in olay ertesi günü kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildiği öğrenildi. Rıdvan Özyer'in emniyette çeşitli suçlardan yaklaşık 30 adet kaydı olduğu ortaya çıktı.

EVLERİNDEN KALAŞNİKOF ÇIKTI

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerden Furkan A.(19) ve Maruf A.(19)'yı Bağcılar'da gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 adet ak-47 tüfek, 2 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 mm otomatik tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda fişek bulunmuş, ayrıca ikamet içerisinde yapılan aramada 2 adet çelik yelek, 3 adet AK-47 şarjörü, 90 adet 7.62 mm fişek, 150 adet 9 mm fişek, 2 adet motosiklet kaskı, 2 adet kar maskesi, 2 çift eldiven ele geçirildi.

HEPSİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmaların devamında olaya karıştığı tespit edilen diğer şüpheliler Mahmut T. (29) ve Furkan D. (21)'de gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden husumetlerinin olduğunu söyleyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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