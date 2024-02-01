Kiracı daireyi ilaçladı ev sahibinin torunu öldü

Konya'da dairesini ilaçlayan kiracı, üst katta oturan 8 yaşındaki Ahmet Enes'in ölümüne neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Temel, yarıyıl tatilinde çocukları Fatmanur (18), Yasin (15) ve Ahmet Enes'le (8) annesi Necla Duran'ın Meram'daki evine gitti. Ayşe Temel ile 2 çocuğu ve yeğenleri önceki gün mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye gitti. Evde anneannesi ile kalan Ahmet Enes ise odasına geçip uyudu. Bir süre sonra torununu hareketsiz halde bulan Duran, hastaneye kaldırdı. Ancak Ahmet Enes kurtarılamadı. Duran'ın kiracısı yabancı uyruklu ailenin böceklerden kurtulmak için daireyi ilaçladığı, kapı ve pencereleri bantlayarak yakınlarının evine gittikleri belirlendi. Kiracı gözaltına alındı.