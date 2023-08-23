Haberler Yaşam Haberleri Kiremit devinde miras kavgası çıktı! Milyon dolarlık servet kardeşleri birbirine düşürdü
Giriş Tarihi: 23.8.2023 07:04 Son Güncelleme: 23.8.2023 07:06

Kiremit devinde miras kavgası çıktı! Milyon dolarlık servet kardeşleri birbirine düşürdü

'Maçka Otel', 'Tarabya Otel', 'Vadi İstanbul' gibi dev projelerin yapımında yer alan, Türkiye'nin en büyük kiremit üreticileri arasında yer alan Ekmekçioğlu ailesinde miras kavgası çıktı. Baba Ahmet Fethi Ekmekçioğlu'nun geçtiğimiz yıl vefat etmesinin ardından kızı Meral Ekmekçioğlu, şirketlerinin 3 kardeşi tarafından sahte vekaletnameyle içinin boşaltıldığını, öne sürerek mahkemeye başvurdu.

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Kiremit devinde miras kavgası çıktı! Milyon dolarlık servet kardeşleri birbirine düşürdü

Türkiye'nin en büyük kiremit üreticileri arasında yer alan ve cemiyet hayatının bilinen ailelerinden olan Ekmekçioğlu ailesi, Ahmet Fethi Ekmekçioğlu'nun geçtiğimiz yıl aralık ayında hayatını kaybetmesinin ardından mahkemelik oldu.



Ünlü iş adamının ölümünün ardından geride kalan çocuklarına Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan ev ve arsalarla birlikte çeşitli banka hesaplarında yüklü miktarda para, hissedarı olduğu 9 şirket bıraktı.

SAHTE VEKÂLETNAMEYLE ŞİRKET MALLARI SATILIYOR

Meral Ekmekçioğlu Sulh Hukuk Mahkemesine yaptığı başvuruda kardeşleri, Mehmet Sabri, Hüseyin Bülent ve Berrin Ekmekçioğlu'nun babalarının ölümünün ardından sahte vekaletname ile şirket yönetiminde çoğunluğu ele geçirdiğini bu nedenle aralarında halen devam eden Genel Kurul Butlanı davası bulunduğunu belirtti.

Meral Ekmekçioğlu, kardeşlerinin şirket mallarını yok fiyatına satarak zarar verdiklerini bu durumun bilirkişi raporlarıyla ortaya çıkarıldığını ifade etti.

MİLYONLUK MİRASIN PAYLAŞIMI İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Kardeşler arasında Ahmet Fethi Ekmekçioğlu'nun ölümünün ardından miras paylaşımı konusunda sorunlar yaşandığına dilekçede yer veren Meral Ekmekçioğlu, mahkemenin Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan ev ve arsalarla birlikte çeşitli banka hesaplarında yüklü miktarda para, hissedarı olduğu 9 şirketin paylaşımını yapmasını talep etti. Davayı kabul eden Sulh Hukuk Mahkemesi dilekçeyi kabul ederek davanın görülmesine karar verdi.

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Kiremit devinde miras kavgası çıktı! Milyon dolarlık servet kardeşleri birbirine düşürdü
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