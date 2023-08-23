Kiremit devinde miras kavgası çıktı! Milyon dolarlık servet kardeşleri birbirine düşürdü

Türkiye'nin en büyük kiremit üreticileri arasında yer alan ve cemiyet hayatının bilinen ailelerinden olan Ekmekçioğlu ailesi, Ahmet Fethi Ekmekçioğlu'nun geçtiğimiz yıl aralık ayında hayatını kaybetmesinin ardından mahkemelik oldu.
Ünlü iş adamının ölümünün ardından geride kalan çocuklarına Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan ev ve arsalarla birlikte çeşitli banka hesaplarında yüklü miktarda para, hissedarı olduğu 9 şirket bıraktı.
SAHTE VEKÂLETNAMEYLE ŞİRKET MALLARI SATILIYOR
Meral Ekmekçioğlu Sulh Hukuk Mahkemesine yaptığı başvuruda kardeşleri, Mehmet Sabri, Hüseyin Bülent ve Berrin Ekmekçioğlu'nun babalarının ölümünün ardından sahte vekaletname ile şirket yönetiminde çoğunluğu ele geçirdiğini bu nedenle aralarında halen devam eden Genel Kurul Butlanı davası bulunduğunu belirtti.
Meral Ekmekçioğlu, kardeşlerinin şirket mallarını yok fiyatına satarak zarar verdiklerini bu durumun bilirkişi raporlarıyla ortaya çıkarıldığını ifade etti.
MİLYONLUK MİRASIN PAYLAŞIMI İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU
Kardeşler arasında Ahmet Fethi Ekmekçioğlu'nun ölümünün ardından miras paylaşımı konusunda sorunlar yaşandığına dilekçede yer veren Meral Ekmekçioğlu, mahkemenin Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan ev ve arsalarla birlikte çeşitli banka hesaplarında yüklü miktarda para, hissedarı olduğu 9 şirketin paylaşımını yapmasını talep etti. Davayı kabul eden Sulh Hukuk Mahkemesi dilekçeyi kabul ederek davanın görülmesine karar verdi.