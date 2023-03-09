Kırıkkale’de şap karantinası

Bazı illerde çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyon hastalığı olan şap hastalığına rastlanması nedeniyle ülke genelinde hayvan pazarları kapatıldı. Kırıkkale'de henüz şap kendilerine intikal eden bir hastalığına rastlanmadığını belirten Kırıkkale Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Gazi Karafilik, ikinci bir emre kadar hayvan pazarlarının kapalı tutulacağını bildirdi.

TEDBİR AMAÇLI PAZARLAR KAPATILDI

Özellikle büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları ülke genelinde kapatıldı. Ülke genelinde uygulamaya alınan karantina nedeniyle Kırıkkale'de her Salı günleri kurulan Canlı Hayvan Pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı. Şehirler arası hayvan naklinin de yasaklandığı öğrenildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kırıkkale Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Gazi Karafilik henüz Kırıkkale'de kendilerine intikal eden şap hastalığına ilişkin bir durumun söz konusu olmadığını belitti. Bulaş nedeniyle tedbiren tüm canlı hayvan pazarlarının kapatıldığını belirten Başkan Karafilik "İkinci bir emre kadar hayvanların satışı ve hareketi yasaktır. Aksi durumda kolluk kuvvetleri tarafından hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla tedbirlere uymayanlara idari para cezası uygulanacak" ifadelerine yer verdi.