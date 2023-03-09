Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale'de şap karantinası
Giriş Tarihi: 9.3.2023 16:35 Son Güncelleme: 9.3.2023 17:00

Kırıkkale'de şap karantinası

Kırıkkale’de Şap hastalığı nedeniyle, ikinci bir emre kadar canlı hayvan pazarları kapalı tutulacak.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de şap karantinası

Bazı illerde çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyon hastalığı olan şap hastalığına rastlanması nedeniyle ülke genelinde hayvan pazarları kapatıldı. Kırıkkale'de henüz şap kendilerine intikal eden bir hastalığına rastlanmadığını belirten Kırıkkale Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Gazi Karafilik, ikinci bir emre kadar hayvan pazarlarının kapalı tutulacağını bildirdi.

TEDBİR AMAÇLI PAZARLAR KAPATILDI

Özellikle büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları ülke genelinde kapatıldı. Ülke genelinde uygulamaya alınan karantina nedeniyle Kırıkkale'de her Salı günleri kurulan Canlı Hayvan Pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı. Şehirler arası hayvan naklinin de yasaklandığı öğrenildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kırıkkale Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Gazi Karafilik henüz Kırıkkale'de kendilerine intikal eden şap hastalığına ilişkin bir durumun söz konusu olmadığını belitti. Bulaş nedeniyle tedbiren tüm canlı hayvan pazarlarının kapatıldığını belirten Başkan Karafilik "İkinci bir emre kadar hayvanların satışı ve hareketi yasaktır. Aksi durumda kolluk kuvvetleri tarafından hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla tedbirlere uymayanlara idari para cezası uygulanacak" ifadelerine yer verdi.

Bakanlık duyurdu: 8 işletmeye karantina! 'Şap' alarmı...

EN ÇOK OKUNANLAR

Etin kilosu 150 TL’ye düşecek
HDP tehdidin dozunu artırdı! “Görüşmemiz Millet İttifakı ile olacak”
Demirtaş'ın Akşener'e önerdiği HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde skandal talepler!
İYİ Parti’nin Demirtaş çaresizliği! Akşener’e açıktan ayar verdi... HDP ve Demirtaş’tan peş peşe zehir zemberek sözler
Selahattin Demirtaş'tan Meral Akşener'e açık mektup: Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilmek için HDP'yi nasıl ikna edeceksiniz?
Geçici işçi kadro sorunu tarih oluyor! Meclis'e intikal etti: Bakan Bilgin'den zam açıklaması
SON DAKİKA: CHP'li Yıldıray Sapan Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Sen mi hak, hukuk, adalet getireceksin!
SON DAKİKA: Bakan Koca açıkladı! Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültesi nereye taşınacak?
Altılı Koalisyon'un metni İsmail Saymaz'ı da çileden çıkardı: Krizlere gebe, iki başlılık yaratır
HDP'li Saruhan Oluç'tan Meral Akşener'e zehir zemberek sözler: Ciddiye almıyoruz, işine baksın!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırıkkale'de şap karantinası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA