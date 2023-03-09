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Giriş Tarihi: 9.3.2023 14:59 Son Güncelleme: 9.3.2023 15:31

Şanlıurfa'da şap karantinası

Şanlıurfa'da görülen şap hastalığı nedeniyle tüm hayvan pazarları kapatıldı ve şehirler arası hayvan nakli yasaklandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da şap karantinası

Türkiye'nin farklı illerinde yaklaşık 2 aydır görülen SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık hayvanlarda görülen bu hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli önlemler aldı. Alınan tedbirler istikametinde ithalat, ihracat ve kesim maksatlı sevkler dışındaki tüm hayvan hareketleri yasaklandı.

Alınan önlemler kapsamında Eyyübiye ilçesinde bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvanların olduğu hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı.

HAYVAN PAZARLARI KAPATILDI

SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatı istikametinde, tüm Türkiye'de ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerinin izinleri de iptal edildi.

TEDBİRLERE UYMAYANLARA PARA CEZASI UYGULANACAK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Ülkemizde görülen şap hastalığının bu türünden dolayı hayvan pazarları kapanmıştır. İkinci bir emre kadar hayvanların satışı ve hareketi yasaktır. Aksi durumda kolluk kuvvetleri tarafından 36a kanunun ilgili maddesine göre hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlık tedbirlerine uymayanlara 46 bin 159 lira idari para cezası uygulanacaktır.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere gönderilen mesajda ise aşı çalışmalarına başlandığı belirtilerek tespit edilen virüs SAT-2 olup, aşı çalışmalarına özel sektör ve devlet eliyle başlanmış olup üretimi tamamlandığında sahaya verileceği vurgulandı.

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Şanlıurfa'da şap karantinası
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