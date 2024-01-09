Kıskançlık krizi cinayet getirdi

İzmır'de geçtiğimiz ay üçüncü evliliklerini yapan 43 yaşındaki Fırat Bozkurt ile 47 yaşındaki Şirin Bozkurt mutluluğu yine yakalayamadı. 3. kocası ile eski eşi yüzünden tartışma yaşayan Şirin Bozkurt, öfkesine yenilerek Fırat Bozkurt'u kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Şirin Bozkurt ile oğlu Ç.G. olaydan sonra gözaltına alındı. Olay, gece saat gece saat 01.30 sıralarında Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir birlikte yaşayan Şirin Bozkurt (47) ile Fırat Bozkurt (43) geçtiğimiz ay evlenmeye karar verdi. Bozkurt çifti, mutlu olmak umuduyla 3. evliliklerini yaptı. Fırat Bozkurt'un ikinci eşini kıskanan Şirin Bozkurt, üçüncü eşi ile tartışma yaşadı. Bozkurt çiftinin kavgası giderek büyüdü. Tartışmanın büyümesi üzerine Şirin Bozkurt, eline aldığı bıçakla kocası Fırat Bozkurt'u çıkan arbedede kalbinden bıçaklandı.Fırat Bozkurt, yatak odasında kanlar içerisinde yere yığılırken, eşi Şirin Bozkurt ise o sırada evde olan ve şoka giren eski eşinden olma 18 yaşındaki oğlu Ç.G.'yi komşuya gönderdi. Gürültü seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Fırat Bozkurt'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından talihsiz adamının cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, anne ve oğlu Ç.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Ç.G., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Şirin Bozkurt, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı.