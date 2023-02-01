‘Kız Kulesi’ni yıktılar’ yalanıyla algı mühendisliğine soyunanlara üzücü haber! Restorasyonda sona yaklaşıldı

İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi'nde 2021'de başlatılan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yapının ömrünü doldurmuş betonarme aksamının ve külah kısmının restorasyon kapsamında ele alınmasını "Kız Kulesi'ni yıktılar" diye algı operasyonuna alet etmeye çalışan muhalefetin hayalleri yine yıkıldı. Yapıda geçen hafta Türk bayrağının asılı olduğu direk ve tarihi yapıyla özdeşleşen alem görülmeye başlandı.Alanında uzman isimlerin büyük bir özveriyle çalıştığı ve aslına uygun bir şekilde restore ettiği Kız Kulesi'nin bulunduğu küçük adanın çevresinde de çalışmalar hızla sürüyor. İş makineleri, kulenin bulunduğu adanın düzenleme çalışmaları kapsamında taşları özenle diziyor. SABAH Drone'u kulede süren çalışmaların son durumunu görüntüledi. Önümüzdeki aylarda ziyarete açılması öngörülen Kız Kulesi'ni ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bütün hataları tespit edip aşamalı ve kontrollü bir şekilde kaldırıyoruz. Sonrasında yine özgün malzemelerle 2. Mahmud döneminde olduğu gibi, orijinal hâli yapılacak" demişti.Süreç boyunca kimyasal analizler, georadar görüntüleme sistemleri, lazer tarayıcılar gibi günümüz teknolojisinin el verdiği her türlü imkân, yapının korunması için kullanılmakta. Çalışmalar sırasında üzerinde altın varak kalıntıları tespit edilen alem yeniden kaplandı. Yapının tarihi beden duvarlarının paslanmaz çelikten görünmez gergilerle güçlendirilmesine yönelik boşlukların karot kesim çalışmaları sürüyor. 90'lı yılların sonunda eklenen cephelerdeki özgün olmayan çelik kuşaklar da yapıdan uzaklaştırıldı.