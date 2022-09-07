Kız Kulesi’nin altı da oyulmuş! Dev kayalar ile dolgu yapılacak: Ziyarete açılacağı tarih belli oldu

Yalan ve maksatlı bilgi paylaşımları ile bir anda alevlenen Kız Kulesi restorasyonu ile ilgili tartışmalar sürüyor. Neden restorasyona gerek olduğu, ne tür çalışmalar yapılacağına ilişkin tüm detaylar arka arkaya ortaya çıkıyor.
1940 yılındaki restorasyon sırasında beton kullanılan bölümler değiştirilecek. Bunun yerine 1800'lü yıllardaki görüntüsüne benzer şekilde kubbe ahşaptan yapılacak. Burada son derece dayanıklı bir malzeme kullanılacak. Ayrıca Kule'nin bayrak direği çelik bir direk ile değiştirilecek.
Kuzey yönünden adaya gelen dalgaların ve dip akıntısının daha önce yapılan dolguları ve ince malzemeyi ada altından sürüklediği görüldü. Burada Ulaştırma Bakanlığı bir çalışma yapacak. Dev kayalar ile dolgu yapılıp ada güçlendirilecek. İskeleler yenilenecek.
Ayrıca Kız Kulesine giden temiz su elektrik hatları yenilenecek, kanalizasyon erişimi sağlanacak, paratoner takılacak.
BAHARDA HALKA AÇILACAK
Kız Kulesi'ndeki çalışmaların 2023 yılının başında tamamlanması ve bahar aylarında da halka açılması planlanıyor.