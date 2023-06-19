Kocaeli’ni birbirine kattılar

İzmit'teki Karabaş Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde dün saat 02.00 sıralarında S.A., 41 K 9607 plakalı araç kendisi ile aynı istikamette olan 41 AOM 612 plakalı motosiklete çarptı. Motosikletin ani fren yapması sonucu yaşandığı iddia edilen kazada, motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.A, yere düşen yaralıları ayağı kaldırmaya çalıştı. Bu esnada bir yaralının telefonla yakınını aradı. Ancak S.A telefonu kapattırmaya çalıştı. Kısa bir süre sonra gelen yaralıların yakınları ve S.A arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine girdi. Polis hemen müdahalede bulunarak olayları yatıştırdı.Bu sırada S.A'nın yanında bulunan arkadaşı A.A aracı alarak kaçmaya çalıştı. Ancak olay yerine gelen ambulansa çarptı. Ayrıca kendisini durdurmaya çalışan bekçilerin üzerine araç sürdü. Ekipler önce havaya sonra kaçmaya çalışan aracın tekerlerine ateş açtı. Tekerlerin patlamasına rağmen A.A. kaçmayı sürdürdü. Ancak araç bir anda kontrolden çıkarak yol üzerinde bulunan taksi durağına çarptı. S.A ve arkadaşı A.A gözaltına alındı. Motosiklet sürücüsü, motosikletteki yolcu ve darp edilen yakınları ambulansla hastaneye kaldırıldı. Daha sonra kurtarıcı ile kazaya karışan araç ve motosiklet otoparka çekildi.