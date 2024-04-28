Kocanın kilosu ile alaya ceza

Ankara'da ikamet eden M.S.A. adlı koca, 2019'da avukatı Aykut Özdemir aracılığıyla eşi V.A.'ya boşanma davası açtı.Davacı M.S.A., dava dilekçesinde eşinin, özellikle kilosunu gerekçe göstererek kendisine "duygusal şiddet" uyguladığını ve bunu ayrıca cinsel isteksizliğe dönüştürdüğünü öne sürdü.Aynı ücreti almalarına rağmen evin maddi yükünü kendisinin üzerine bırakan karısının ev işleriyle de ilgilenmediğini savunan koca, boşanma dışında eşinden 30'ar bin lira maddi ve manevi tazminat talep etti.Aynı dönemde kadın da M.S.A.'ya "karşı dava" açtı. Kocasının fiziksel özelliklerini bilerek evlendiğini, aşağılamanın, duygusal şiddet uygulamanın ve evin giderlerine katılmamanın söz konusu olmadığını ifade eden kadın, eşinin kendisinden habersiz kredi çektiğini, bu borcu ödemeye zorladığını, haciz tehdidi altında huzurunun bozulduğunu anlattı.Kadın, eşinin kendisini sevmediğini sık sık dile getirdiğini kaydetti ve 70 bin lira maddi, 100 bin lira manevi tazminat istedi.Ankara 7. Aile Mahkemesi, tarafların boşanmalarına karar verdi, kadını ise haksız buldu.Mahkemenin gerekçeli kararında, yargılamada toplanan deliller ve tanık beyanlarına göre, kilolu olması sebebiyle kocasına küçük düşürücü ifadeler kullanması, diyet ve spor programları uygulaması ve cinsel birliktelikten kaçınması nedeniyle kadının kusurlu olduğu belirtildi.Kararda, kocanın, kadından habersizce borçlanmasına ilişkin, "Kadının tanığının, taraflarla birlikte yaptıkları konuşmada kadının durumdan haberdar olduğunu belirtmesi ve sonrasında tarafların birlikte yaşamaya devam etmeleri nedeniyle kadının bu kusuru affettiği, en azından hoşgörüyle karşıladığı kanaatine varılmıştır" değerlendirmesinde bulunuldu.