Kombi bomba gibi patladı çıkan yangında bir kişi kurtarıldı

Yangın, saat 11.10 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi Soğanlı Caddesi'nde meydana geldi. Caddede bulunan 6 katlı binanın 2 katındaki balkonda bulunan kombiden kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı.

Bina sakinleri patlama sesinin ardından dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek binada mahsur kalan 1 kişiyi kurtardı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Bina sakinleri patlamanın sesiyle çok korktuklarını ve hemen kendilerini evden dışarı attıklarında yangını fark ettiklerini söylediler.