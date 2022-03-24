Konya’da hastanedeki dehşetin detayları belli oldu! Doktorun başına silah dayayıp, ‘sadece babamla ilgilen’ demiş





Açılan ateş sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yakınları tarafından Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Şakir Öcal, Keramettin Turhan ve Musa Akdoğan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.