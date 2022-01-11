Haberler Yaşam Haberleri Köpeği ezip gözaltına alınmıştı! Yurt dışına çıkışı yasak... Tutuksuz yargılanacak
Giriş Tarihi: 11.1.2022 22:38 Son Güncelleme: 11.1.2022 22:43

Köpeği ezip gözaltına alınmıştı! Yurt dışına çıkışı yasak... Tutuksuz yargılanacak

EMİR SOMER EMİR SOMER
Köpeği ezip gözaltına alınmıştı! Yurt dışına çıkışı yasak... Tutuksuz yargılanacak

İstanbul Başakşehir’de aracını yoldaki iki köpeğin üzerine süren, köpeklerden birini ezerek yaralayan ve kaçan sürücüyü aynı gün yakaladı. Olay güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Şüpheli “Adli Kontrol” kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve hakkında “Yurt Dışına Çıkış Yasağı” verildi.

İstanbul Polisi; Başakşehir İlçesi'ne bağlı olan Bahçeşehir 2. Şehit Asteğmen Furkan Işık Bulvarı üzerinde bir sürücünün aracını yoldaki iki köpeğin üzerine doğru sürmesi ve üzerinden geçtiği bir köpeği ezerek yaralaması üzerine harekete geçti.

Köpeği ezip gözaltına alınmıştı! Yurt dışına çıkışı yasak... Tutuksuz yargılanacak | Video

Olayın yansıdığı güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Önce aracın plakası ardından da şüphelinin açık kimliği tespit edildi. Olayı yabancı uyruklu A.H.A.Q.M. isimli kişinin gerçekleştirdiği saptandı. Şüpheli; Başakşehir İlçesi'ndeki bir sitede bulunan ikamet adresine giriş yaparken aynı gün yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve hakkında "Yurt Dışına Çıkış Yasağı" verildi.

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Köpeği ezip gözaltına alınmıştı! Yurt dışına çıkışı yasak... Tutuksuz yargılanacak
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