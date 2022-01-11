Video Yaşam Köpeği ezip gözaltına alınmıştı! Yurt dışına çıkışı yasak... Tutuksuz yargılanacak | Video
Köpeği ezip gözaltına alınmıştı! Yurt dışına çıkışı yasak... Tutuksuz yargılanacak | Video

Köpeği ezip gözaltına alınmıştı! Yurt dışına çıkışı yasak... Tutuksuz yargılanacak | Video

11.01.2022 | 22:40

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İstanbul Başakşehir’de aracını yoldaki iki köpeğin üzerine süren, köpeklerden birini ezerek yaralayan ve kaçan sürücüyü aynı gün yakaladı. Olay güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Şüpheli “Adli Kontrol” kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve hakkında “Yurt Dışına Çıkış Yasağı” verildi.

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