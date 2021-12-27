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Giriş Tarihi: 27.12.2021 16:54

Kore gazisi son yolculuğa uğurlandı

DHA
Kore gazisi son yolculuğa uğurlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 90 yaşında KOAH hastalığından yaşamını yitiren Kore gazisi Halil İbrahim Ağırbaş, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Alaşehir'de yaşayan 5 çocuk babası Kore gazisi Halil İbrahim Ağırbaş, yakalandığı koronavirüsü geçen ay yendi. Ancak, geçen hafta tekrar rahatsızlanan Ağırbaş'a bir süre önce kaldırıldığı özel hastanede KOAH teşhisi konulup, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Ağırbaş, doktorların müdahalesine rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şubesi üyesi Ağırbaş için bugün öğlen Yıldırım Beyazıt Camii'nde askeri tören düzenlendi. Törene, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Mevlüt Ece, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Nadir Bilbay, Alaşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç, Ağırbaş'ın gazi arkadaşları, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından gazi Ağırbaş'ın bir süre askerlerin omuzlarında taşınan cenazesi, Alaşehir Yeni Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

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Kore gazisi son yolculuğa uğurlandı
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