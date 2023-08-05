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Giriş Tarihi: 6.8.2023

Koreli Yoojin kalbini Türk askeri Haluk’a kaptırdı

Koreli Yoojin kalbini Türk askeri Haluk’a kaptırdı
Güney Koreli Yoojin Ahn, İngilizce eğitiminde tanışıp kalbini kaptırdığı Türk askeri Haluk Kılınçer ile Türkiye'de dillere destan bir düğünle evlendi. Biyomedikal mühendisi Yoojin Ahn, internette İngilizce eğitiminde Astsubay Haluk Kılınçer ile tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili durumu aileleriyle paylaştı. Güney Kore'ye giden Haluk Kılınçer, evlilik teklifine 'Evet' cevabını veren Yoojin Ahn'ı ailesinden istedi. Genç çiftin düğünleri damadın baba ocağı Amasya'da bir otelde Türk geleneklerine göre yapıldı. Dans edip pasta kesen çift, daha sonra mutluluklarını paylaşanlarla birlikte müzik eşliğinde oynayarak eğlendi. Kızının bir Türk ile evlenmesinin mutluluğunu yaşadığını belirten Yehwan Ahn, "Kızım, kardeş ülke Türkiye'de evlendiği için çok mutluyum" dedi. Konuşmasının sonunda duygulanan Ahn, konukların önünde saygıyla eğildi. Damadın kardeşi Zeynep Hande Kılınçer de, "Amasya'nın Koreli bir gelini oldu. Yeni akrabalarımız çok cana yakınlar. Oynamayı seviyorlar. Yabancılık çekmediler" diye konuştu.

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Koreli Yoojin kalbini Türk askeri Haluk’a kaptırdı
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