Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Kovid-19 aşısı olmayı ihmal eden ve koronavirüse yakalanması nedeniyle bir aydır tedavi altında olan Tıbbi Patoloji Uzmanı Siraç Erten'in yoğun bakım sürecinde yaşadıklarını anlattığı videoyu paylaştı.

Koronavirüs aşısı olmayan hekimden pişmanlık itirafı: Ben İhmal ettim, siz etmeyin, Aşınızı Olun, Tedbirinizi alın! | Video



AKCİĞERLERİM AĞIR HASAR GÖRDÜ



Sağlık basanı Dr. Fahrettin Koca'nın twiteer hesabından videosunu yayınladığı Uzman Dr. Siraç Erten; "Ben bir hekim olarak Covid19 aşısını ihmal etmiştim. Yaklaşık bir ay önce rahatsızlandım yapılan test sonucunda Covid19 hastalığına yakalandığımı öğrendim. Akciğerlerim hasar gördü. Yaklaşık bir aydır hastanede tedavi görüyorum. Bu süreçte biraz toparladım. Hastanede tedavim devam ediyor. Bir yandan sağlığımı düşünürken, bir yandan aileme ve çocuklarıma hasret kaldım. Onları çok özledim. Herkesten ricam aşısını olmayanlar bir an önce aşılarını olsunlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uysunlar, alabilecekleri en üst tedbirleri alsınlar. Bu işin şakası yok." Şeklinde konuştu.