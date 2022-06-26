Korumalar, Ümit Özdağ’ın izinde: Yol isteyen vatandaşı darp ettiler

Zafer Partisi çalışmaları için Mersin'de bulunan Ümit Özdağ'ın korumaları, trafikte yol isteyen vatandaşı ve yanındaki eşine hakaret edip, darp etkileri ortaya çıktı. Mersin Polis Merkez Amirliğine gelen Aral T... 25 Haziran günü saat 18.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı üzerinde 33 A... 42 plakalı aracında eşi ve kızı seyir halinde iken Zafer Partisinin konvoyuna denk geldiğini söyledi.

"SEN BİZİM KİM OLDUĞUMUZU BİLİYOR MUSUN"

Yol istemek için plakasında Ümit Özdağ yazılı koruma aracına korna çaldıklarını, yol vermeyince aracın solundan geçerek yoluna devam ettiğini, bu esnada koruma aracının hızla gelerek selektör yaptığını, "Sen kime korna çalıyorsun, sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun çek kenara "diyerek sinkaflı kelimeler söylediğini beyan etti.

OLAYDAN ÜMİT ÖZDAĞ'IN BİLGİSİ VAR

Bu esnada başka bir koruma aracının 33 A... 42 plakalı aracına arkadan çarparak kaza meydana geldiğini, araçtan indikten sonra eşini ve kendisini darp ettiklerini ifade etti. Aral T., Yaşanan olaydan parti aracı içerisinde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ' ın bilgisi olduğunu ve yanına gelerek olayı sorduğunu, korumaların ise yaşanan olayı yalanladığını belirtti. Aral T., kendisini ve eşini darp eden korumalardan şikayetçi oldu.