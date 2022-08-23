Kovid artık mevsimsel gripten farklı olmaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki günkü kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kovid-19'la ilgili sevindiren bilgiler verdi: Kovid-19'da dalga 3-4 hafta önce pik noktasına erişti. Günlük 60 bini geçen rakamları gördük, şu an 10 bin rakamlarına indi. Her geçen gün vaka sayılarının azaldığı, hastane yatış ve yoğun bakım yatışlarının da azaldığını görüyoruz. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin bir azalma bekliyoruz. Tahminen kasım-aralık gibi yeniden bir çıkış olabilir. Ama mevsimsel gripten pek farklı seyretmeyecek. Herkese yetecek kadar grip aşımız var. Bakan Koca son dönemde muayene randevusu alma konusunda yaşanan sıkıntılarla ilgili ve 'Beyaz Reform' düzenlemelerine dair de "MHRS randevu sistemi de dahil olmak üzere önümüzdeki aylarda birçok sorunun çözüldüğünü göreceğiz. Sağlıkta 'Beyaz Reform'la da hekimler kamuda çalışmanın avantajlı olduğunu herkes görecek. Sağlık ordusuna 85 bin yeni personel kadrosu açılıyor" dedi. Bakan Koca, şu ana kadar 11 vaka görülen maymun çiçeğinin de Türkiye için korkulacak bir hastalık olmadığını söyledi.