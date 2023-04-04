Köy evlerinin inşa süreci başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ili kapsayan afet bölgesinde aralarında kalıcı konut ve köy evlerinin de bulunduğu 70 bin konutun yapım sürecini sürdürüyor. Depremden etkilenen köy halkının, kalıcı konutlarına kavuşması için toplamda 143 bin köy evi inşa çalışmalarını sürdüren bakanlık, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle ilk etapta 653 köyde 13 bin 400 köy evinin inşa sürecine başladı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı paylaşımda "Yöresel mimariye uygun, tek ya da iki katlı sadece ev değil; ahırı, köy konağı, camisi, cemevi, parklarıyla bir yaşam alanı! Deprem bölgesine yapacağımız 143 bin köy evinden 13 bin 400'ünün yapım sürecini başlattık" ifadelerini kullandı.Köy evleri projeleri bölgesel olarak farklı ihtiyaçlara göre 5 farklı tip olarak tek katlı, verandalı, yöresel mimari ve hayat şartları göz önüne alınarak tasarlandı. Bakanlık açıklamasında, konutların tüm tip planlarının ortalama brüt 122-127 metrekare, net 102-106 metrekare büyüklükte ve tüm tiplerin 3+1 oda şeklinde planlandığı belirtildi.Bakanlık tarafından, hayvancılık yapan ve ahırları kullanılamayacak şekilde hasar alan vatandaşlar için de köy evlerinde çalışmalar yürüterek ahırlar yapılacağı ifade edildi. Ahır tipleri brüt 85 metrekare, net 78 metrekare olarak planlandı. Bakanlık açıklamasında, köy evleri planlama sürecinin sosyal donatılarıyla birlikte yapıldığı belirtilirken tüm köylerde oyun grubu, 100 hanenin üstü olan köylerde ise köy konağı ile cami veya cemevi planlaması yapılarak projeler hazırlandığını duyuruldu.Malatya'da büyük yıkımın yaşandığı Akçadağ ilçesinde bir taraftan konteyner kentlerin kurulumları sürerken diğer taraftan ise köy evleri için çalışmalara başlandı. Aydınlar Mahalle sakinlerinden Mahmut Boyraz, "Mahallemizin tamamı yeniden inşa edilecek. Bir hafta önce köy evleri için çalışmalara başlandı. Birinci etapta 41, toplamda ise 138 adet köy evi inşa edilecek. Afetin yaraları bir an evvel sarılacak. Devletimiz var olsun" dedi. Bir başka mahalle sakini Bayram Karaköse ise "6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde mahallemiz ağır hasar aldı. Depremin ilk anından bu yana devletimiz her türlü yardımıyla yanımızda oldu. Evlerimiz ağır hasarlı olduğu için evlere giremedik. Köy evleri çalışmalarına başlandı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.