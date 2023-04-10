Köyde referandum

Bolu Belediyesi'nden hizmet alamayan Ilıcakınık halkı Karacasu Beldesi Belediyesi'ne bağlanmak için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) müracaat etti. YSK ve Bolu İlçe Seçim Kurulu, 60 haneli 271 nüfuslu Ilıcakınık Köyü'nde halk oylamasına karar verdi. Köy konağında kurulan bir sandıkta oylarına kullanan köylülerin çoğunluğu Karacasu Beldesi Belediyesi'ne katılma karara aldı. Jandarma köy konağı dışında güvenlik önlemi aldı. Oylamaya 213 köylü katıldı. Sandıktan 165 evet oyu kullanırken 47 oy ise hayır yönünde kullanıldı. Bir oy da geçersiz sayıldı. Köylüler oy kullanma ve oy sayınımı heyecan ile yakından takip etti. Muhtar Selim Özer köylülerin neden Karacasu'ya bağlanmak istediğini söyle anlattı: Kömürün maliyeti yüksek. Yakması da zor. Köylüler artık doğalgaz istiyor. Ayrıca köyümüzün imar planları eksik. Karacasu Beldesi'ne bağlandığımızda gençleri şehri göçü azalacak. Köyümüzün imar planı yok. En büyük sıkıntımız bu. Ev yapmak isteyenler şu anda konut yapamıyorlar. Karacasu Belediyesi'nin hizmetleri var, kepçesi var greyderi var, kamyonu var. Acil durumda en hızlı yetişecek kurum. Sağlık ocağımız yok. Karacasu'daki sağlık ocağına gidiyoruz. Gençlere belki iş imkanları doğabilir. Nüfus artan Karacasu Beldesi'ne de artıları olabilir. Su arızasında büyük sıkıntı çekiyorduk. Bunun biteceğini düşünüyoruz."