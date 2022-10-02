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Giriş Tarihi: 2.10.2022 07:27

KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? 2022 KPSS ÖABT sınav süresi ve oturum bilgisi

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda süreç Öğretmenlik Alan Bilgisi ÖABT oturumuna geldi. Devlet kadrosunda yerleşmek isteyen adaylar bugün iki oturumda sınava girecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için heyecanla bekleyen adaylar "2022 KPSS ÖABT sınavı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek?" sorusunun yanıtı var. ÖSYM’den saat uyarısı gelirken geç kalanlar için sınav binalarına girişi izni verilmeyeceği uyarısı da yapıldı. Peki KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? 2022 KPSS ÖABT sınav süresi ve oturum bilgisi ile ilgili detaylar…

KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? 2022 KPSS ÖABT sınav süresi ve oturum bilgisi

KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor, bitiyor ve sınav süresi kaç dakika sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta sonu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları yapıldı. Gözle bugün yapılacak KPSS alan bilgisi sınavına çevrildi. Sabah saatlerinden itibaren sınav giriş belgelerini temin ederek sınav merkezlerine giden adaylar, sınav süresi boyunca başarılı olmak için ter dökecek. Peki KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? 2022 KPSS ÖABT sınav süresi ve oturum bilgisi

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN? KPSS SAAT VE OTURUM BİLGİSİ

2022 KPSS ÖABT Sınavı (Öğretmenlik Alan Bilgisi) ise 2 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek ve sınav saat 10:15'te başlayacak.

ÖABT'de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmek yasaktır.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI!

2022 KPSS ÖABT (Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) sınava giriş belgeleri yayınlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Eylül 2022 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.''

KPSS ÖABT NE KADAR SÜRECEK, KAÇTA BİTECEK?

KPSS Lisans ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.''

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) , KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde ilan edilecek.

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KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? 2022 KPSS ÖABT sınav süresi ve oturum bilgisi
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