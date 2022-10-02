KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor, bitiyor ve sınav süresi kaç dakika sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta sonu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları yapıldı. Gözle bugün yapılacak KPSS alan bilgisi sınavına çevrildi. Sabah saatlerinden itibaren sınav giriş belgelerini temin ederek sınav merkezlerine giden adaylar, sınav süresi boyunca başarılı olmak için ter dökecek. Peki KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? 2022 KPSS ÖABT sınav süresi ve oturum bilgisi
2022 KPSS ÖABT Sınavı (Öğretmenlik Alan Bilgisi) ise 2 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek ve sınav saat 10:15'te başlayacak.
ÖABT'de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmek yasaktır.
2022 KPSS ÖABT (Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) sınava giriş belgeleri yayınlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Eylül 2022 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.''
KPSS Lisans ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.''
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) , KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde ilan edilecek.