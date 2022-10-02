Haberler Yaşam Haberleri KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir
Giriş Tarihi: 2.10.2022 13:43 Son Güncelleme: 2.10.2022 13:44

KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir

Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne katılım gösteren adaylar KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarı kitapçığı araştırması yapıyor. Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. KPSS ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının ÖSYM tarafından sınavdan birkaç saat sonra veya bir gün sonra yayımlanması bekleniyor. Peki KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir ekranı ve tüm detaylar

KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir

KPSS ÖABT soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı milyonların gündeminde yer alıyor. Devlet kadrosunda istihdam sağlamak isteyenler ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan sınava ilişkin kitapçık ve cevap anahtarına ulaşmaya çalışıyor. Diğer sınavlarda olduğu gibi 1-2 gün içerisinde resmi site üzerinden adayların erişimine açılması beklentiler arasında yerini alıyor. Peki KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Sınav sorularının yüzde 10'luk kısmı ÖSYM resmi sitesi üzerinden yayımlanacak! Yayınlanınca aşağıda linke tıklayarak sorulara ve cevap anahtarlarına erişebilirsiniz...

ÖSYM İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) , KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde ilan edilecek.

KPSS SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir. Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

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KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir
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