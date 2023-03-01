Kriz geçirip evi ateşe verdi, ekipler ecel teri döktü

Evde kendisini kilitleyen şahsın evden çıkarmak için apartmana giren polisler, apartman içerisindeki dumandan zehirlenme tehlikesi atlattı. Dumandan etkilenen polisler arkadaşları ve vatandaşların verdiği su ve ayran ile kendilerine gelmeye çalıştı. Polisler tarafından aşağıya indirilen polisler tarafından zorla polis aracına bindirilerek önce hastaneye ardından da Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü.