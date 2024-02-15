Kuru yük gemisi battı 6 personel kayıp

Marmara Adası'ndan yüklediği 1250 ton dolomit madenini Gemlik'e götürmek üzere yola çıkan kuru yük gemisi, Karacabey açıklarında battı. Aralarında gemi sahibinin de bulunduğu 6 personel kayboldu. Balıkesir'in Marmara Adası'ndaki Badalan Limanı'ndan yüklediği 1250 ton dolomit madeni ile önceki akşam limandan ayrılan 69 metre uzunluğundaki"Batuhan A." adlı genel karfgo kuru yük gemisi, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere denize açıldı. Ancak dün sabah saat saat 06.32'de Karacabey ilçesinin 4 mil açıklarında bakanlık sistemlerine acil durum sinyali göndererek yardım istedi. Saat 07.12'de ise irtibat tamamen kesildi.Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Mudanya ve Bandırma Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, hemen bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına başladı. Bölgede, gemi batarken otomatik şiştiği tahmin edilen boş bir can salı bulundu. Ekipler, gemide bulunan usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş (51), kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis- makinist Murat Çalışkan (33), aşçı Zeynep Kılınç (33), makine stajyeri Ahmet Atav (22) ve yağcı Doğuşcan Yaylak'ı (24) arama çalışmalarını sürdürüyor.DenizKuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli tarafından yapılan aramatarama çalışmaları kapsamında geminin, İmralı Adası'nın güneybatısında 51 metre derinlikte deniz tabanında olduğu belirlendi. Öte yandan batan geminin, Badalan limanından çıkarken ve başka bir gemiyi selamlarken görüntüleri ortaya çıktı.