KYK burs ve kredi başvuruları için heyecan dorukta. Üniversite öğrenim süreleri boyunca öğrencilere verilen maddi destek olan KYK burs başvuruları, genellikle Kasım ayında başlıyor. Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte "KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" soruları gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Geçtiğimiz yıl KYK başvuruları, 5-10 Kasım tarihleri arasında e-Devlet aracılığı ile alınmıştı. Peki, KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? İşte GSB ile 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri, şartları ve konu ile ilgili tüm detaylar.