KYK burs ve kredi başvuru tarihleri 2022-2023: KYK başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte?

KYK başvuruları için gözler GSB'den gelecek resmi açıklamalara çevrildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi imkanından yararlanmak isteyenler Ekim ayı itibarıyla "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte?" sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Peki; KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak, açıklama geldi mi, tarihler belli mi? İşte KYK burs ve kredi başvuru tarihleri 2022-2023.