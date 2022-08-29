Milyonlarca öğrenci KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Yurt başvurusu işlemlerini 28 Ağustos'a kadar tamamlayan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak olan açıklamayı bekleyişe geçti. KYK yurt başvuru sonuçları ile öğrencilerin devlet yurdu hakkından yararlanıp yararlanamayacağı belirlenmiş olacak. Peki, 2022-2023 KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman kaç günde açıklanacak?
KYK YURT BAŞVURULARI BİTTİ!
24 Ağustos tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları 28 Ağustos saat 23.59'da sona erdi.
KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK yurt başvuruları bu sene 28 Ağustos'ta sona erdi. Sonuçların okulların açılma tarihi de göz önüne alındığında Eylül ayı içerisinde erişime açılacağı biliniyor.
Başvuru ve sonuç açıklamaya ilişkin her tür bilgiye internet sitesinden ulaşılabilecek.
Öte yandan Üniversiteye yeni başlayacak gençler için bakanlık olarak tüm kurumlarla iş birliklerini en güçlü seviyede tuttuklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Çok kapsamlı bir hazırlık çalışmamız var. Üniversite öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, pazar akşamına kadar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Yapılan başvurular, bundan önce olduğu gibi bu süreçte de hiçbir şekilde insan eli değmeden, tamamen dijital ortamda değerlendirilecek. Öğrencilerimizin gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. 12 farklı kurumdan alınan, doğrulanan bilgilerle birlikte asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak" ifadelerini kullandı.