LGBT skandalında yeni gelişme: İşletme geri adım attı. Özür mesajı yayınladı

Vatandaşlar tarafından bu olayın bilinçli ve toplumun değerlerine karşı saldırı boyutuna ulaşması sonucu amblemi yapan kuruluş geri adım attı. Yaptıkları çalışmada yanlış anlaşıldıklarını belirterek erkek, kadın ve engelliler için tuvaletlerin olduğu bölümde ayrıca LGBT'nin sembolü olan gökkuşağının başka bir kapıda yer almasının amacının tuvaletlerin yoğun olduğu zamanlarda kadın erkek karışık olarak kullanım için tasarlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada , "Diğer tuvaletlerin yoğun olduğu zamanda ortak kullanım için tasarlanan alanlarımız, bu sebeple yeniden düzenlenmiştir. Yanlış anlaşılmadan dolayı üzüntülerimizi paylaşırız. Saygılarımızla" ifadesi kullanıldı.

Şişli'deki ünlü bir alışveriş merkezinde LGBT skandalı | Video