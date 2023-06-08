Şişli'deki ünlü bir alışveriş merkezinde LGBT skandalı | Video
Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde LGBT'liler için tuvalet açıldı. Erkek, kadın ve engelliler için tuvaletlerin olduğu bölümde ayrıca LGBT'nin sembolü olan gökkuşağının başka bir kapıda yer aldığı görüldü.
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