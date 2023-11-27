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Giriş Tarihi: 28.11.2023

Maganda kurşunu can aldı

Maganda dehşeti bu defa İzmir’de kendini gösterdi. Asker eğlencesinde magandaların tabancasından çıkan kurşunun hedefi olan Erkan Günay isimli vatandaş hayatını kaybetti

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Maganda kurşunu can aldı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde asker eğlencesinde maganda kurşununun hedefi olan 51 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Önceki gün meydana gelen olayda, askere gidecek olan bir genç için düzenlenen eğlencede, tabancayla ateş açıldı. Bu esnada merminin isabet ettiği Erkan Günay, kanlar içerisinde yere yığıldı.
İhbar üzerine bölgeye kolluk kuvvetleri ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Günay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili H.A.I. ve Ü.Ç. adlı 2 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Maganda kurşunu can aldı
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