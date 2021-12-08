Mahkemeye gelen yanlış evrak bankayı yaktı! 150 bin liralık ‘Sehven’ verileri paylaşma cezası

AVUKAT EŞ KREDİYİ MAHKEMEDE ÖĞRENDİ

Banka ise mahkemeye talep edilenin dışında Sami Kabadayı'nın 2017 yılında çekmiş olduğu 'Tüketici Kredi Sözleşmesini' gönderdi. Bankanın yapmış olduğu hata sonrası genç adamın aynı zamanda avukatlığını yapan eşi çekilen krediden haberdar oldu. İkili arasında çekilen gizli krediden dolayı anlaşmazlıklar meydana geldi. Avukat Sami Kabadayı bankanın yaptığı hatadan dolayı aile ilişkisinin zedelendiğini bankadan talep edilmeyen bir evrakı göndermesinin telafisi mümkün olmayan sebeplere yol açtığını belirterek bankaya 5 bin liralık tazminat talebinde bulundu.

BANKAYI KVKK'YA ŞİKÂYET ETTİ

Genç adamın talebi banka tarafından kabul edilmeyince Sami Kabadayı durumu Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na (KVKK) ihbar etti. Kişisel verilerinin hukuka aykırı bir şekilde alakası olmayan mahkemeye gönderildiğini beyan eden Sami Kabadayı bankanın hatasından dolayı avukatlığını yapan eşinin kredi borcu olduğunu öğrendiğini bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını dile getirdi. Bankanın kişisel verilerini yaydığını belirten Kabadayı, kurum tarafından cezalandırılmasını talep etti.