Mal sahibi kardeşler fabrikaya el koydu

Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği İsveç marka yemek sosunu, İsveç Sarayı'nda düzenlenen davetle tanıtarak adını duyuran işadamı Hacı Mikael Uçar (41) dondurulmuş gıda üretimi yaptığı İzmir'de büyük bir şok yaşadı. Torbalı ilçesindeki fabrikayı 2020'de kiralayan ve 2025 yılına kadar kira sözleşmesi olan işadamı, mülk sahibinin kirayı 27 bin liradan 100 bin liraya çıkarması nedeniyle anlaşmazlık yaşadı. İddiaya göre, mülk sahibi Metin-Engin Karadağ kardeşler fabrikanın kilitlerini değiştirip girişe de bekçi koyarak Uçar'ın fabrikaya girişini engelledi. Gıda fabrikasındaki üretim dururken, işadamı Uçar da savcılığa giderek şikâyette bulundu. Ayrıca Karadağ kardeşler, Uçar'a ait demirbaşlarla birlikte fabrikayı 220 bin liraya kiraya vermek için internet üzerinden ilana çıktı. Uzun yıllar İsveç'te çalıştıktan sonra 10 yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yapan Hacı Mikael Uçar (41), 3 yıl önce Torbalı ilçesindeki boş fabrikayı kiraladı.Fabrikada 3 milyon liralık tadilat yapan Uçar, burada şoklanmış gıda üretimi yapmaya başladı. Fabrikada 20 kişiye istihdam sağlayan Uçar, her yıl devletin belirlemiş olduğu artış oranına göre kirayı artırdı. Yasal kira artış oranını kabul etmeyen mülk sahibi Metin-Engin Karadağ kardeşler, 27 bin lira olan kirayı 100 bin liraya çıkarmak istedi. Ancak Uçar bunu kabul etmedi. İddiaya göre Uçar'dan fabrikayı tahliye etmesi istendi ve tehdit edildi. Mülk sahibi Engin Karadağ 3 Temmuz'da Uçar'a gönderdiği mesajda, "Mikael ya adam gibi paramı gönder ya da anahtarları teslim et.Ama ikisini de yapmıyorsan söyle bileyim" dedi. Uçar ise mesajlara cevap vermedi. 9 Ağustos'ta fabrikaya giden Uçar büyük şok yaşadı. Kendisine ait reklam tabelalarının dışarı atıldığını gördü. Fabrikanın giriş kapılarının kilitleri değiştirildiği için Uçar fabrikaya da giremedi. Üretim ve sevkiyatlar durunca ekonomik olarak büyük zarara uğradı. Fabrikanın girişine bekçi yerleştirildi. Uçar'ın 3.5 milyon lira değerindeki demirbaşları ve yaklaşık 200 bin lira nakit parası da içeride kaldı. Fabrikada bulunan 1 milyon lira değerindeki hammadde ile üretilmiş gıda ürünleri bulunurken, Uçar ürün bekleyen müşterilerine de hiçbir şey gönderemedi. İşadamı Uçar, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek "işyeri dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme, hakaret, tehdit ve yağma" suçlarından şikâyette bulundu.2025'e kadar kira sözleşmesi olduğunu, haksız şekilde kapı dışarı edildiğini belirten Uçar, fabrikanın kendine ait demirbaşlarla bir internet sitesi üzerinden 220 bin liraya kiraya çıktığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.İSVEÇ doğumlu Mikael Uçar adını Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği İsveç marka yemek sosunu, İsveç Sarayı'nda düzenlenen lansman davetiyle tanıtarak duyurmuştu. SABAH'a konuşan Uçar, "Tersine göç ile Türkiye'ye geldim, ülkeme katkı sağlamak istedim. Adeta atıl vaziyetteki fabrikayı Avrupa standartlarına uygun hale getirdim. Soğuk hava deposunda 1 milyon lira değerinde dondurulmuş gıda ve hammaddelerim var. Fabrikadaki köpeğim ne hikmetse mülk sahiplerinin el koyduğu gün aracın çarpması sonucu öldü. Yaklaşık 7 milyonluk zararım var. Can güvenliğim yok" dedi