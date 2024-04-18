Mardin’de Ahmet Türk ve DEM’li üyeler kriz çıkardı... İstiklal Marşı okumak istemediler, saygı duruşuna durmadılar

Bu arada aynı durumun Savur ilçesinde yaşandığı ve AK Partililerin ayağa kalkarak okuduğu İstiklal Marşında DEM Partili bazı meclis üyelerinin ise yerinde oturuyor olmaları dikkat çekti.

Öte yandan aynı durumun geçen dönem de yaşandığı ancak çıkan tartışma sonrasında Ahmet Türk ve beraberindeki meclis üyeleri ayağa kalkarak hem saygı duruşunda bulunmuş hem de istiklal marşını okumuşlardı.